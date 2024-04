Konstantin Vassiljev: kui Ukraina sõja võidaks, siis võibolla tuleb rahu, võibolla tuleks ka Venemaa võiduga

Saatejuhi jätkuküsimuse peale, miks ta ei taha öelda neid asju, mida eestlased antud teemas Vassiljevi suust kuulda tahavad, ütles 2011. aastal Eesti aasta kodanikuks valitud Vassiljev: „Mida inimesed tahavad kuulda, see pole ju seotud sellega, mida mina arvan ja mõtlen. See ei tähenda, et ma olen ühe või teise poolt. Minu jaoks on see, mis maailmas üleüldse toimub, arusaamatu. Ma ei uskunud võibolla viis aastat tagasi, et sellised asjad võivad tänapäeval juhtuda ja ma olengi sellises seisus - ma ei teagi nagu - mul ei ole vastust, kuidas, mis põhjustel, kas on põhjused.“