FOTOD | Kolme kaotusega alustanud Kuressaare sai tunda võidumaitset, mullune pronks Kalev ikka võiduta

Kuressaare kerkis turniiritabelis kolme punktiga nüüd seitsmendaks. Kalev on samal ajal kahe silmaga kaheksas.

Vooru keskseks kohtumiseks on Levadia ja Paide pühapäevane matš Sportland Arenal. Senised kolm vooru on mõlemad meeskonnad läbinud täisedu ehk kolme võiduga. Tabelis on tänu paremale väravate vahele praegu liidriks Levadia.