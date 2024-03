Mercedes jahib Max Verstappenit. Wolff: ühel hetkel peab see juhtuma

Mercedes otsib uueks hooajaks uut sõitjat, sest Lewis Hamilton teatas veebruaris, et liitub 2025. aastaks Ferrariga. Nii vajab Mercedes George Russelli kõrvale teist meest.

Mõnevõrra ootamatult on viimase kuu ajaga kerkinud ühe variandina üles viimase kolme aasta maailmameistri Max Verstappeni palkamine. Hollandlane on Red Bulliga seotud lepinguliselt 2028. aastani, kuid seoses võistkonna keerulise sisekliimaga arutletakse üsna tõsisemalt variandi üle, et sõitja võib pikaaegsest kodutiimist lahkuda. Loe pikemalt siit.

Toto Wolff rääkis Austraalia GP-l kohalikule Fox Sportsile, et tema soov on just Verstappen palgata. „Me oleme ainus tipptiim, kus on üks koht vaba. Kui just Max ei otsusta (Red Bullist) lahkuda, sest siis meil pole enam vaba positsiooni,“ ütles Wolff otsekoheselt.

Austerlane lisas, et uue hooaja koosseis pannakse ilmselt paika suve poole, aga see sõltub ka Verstappeni otsusest.

Teatavasti oli Mercedesel võimalus 2014. aasta järel hollandlane enda ridadesse meelitada. Verstappen valis toona aga Red Bulli, sest läbi nende süsteemi oli tal kiirem tee vormel 1 sarja.

„Meil on tema isa Josiga hea suhe. Istusime toona minu kodus Viinis maha ja arutasime, mida edasi teha. Ma ei saanud talle kohe F1-s kohta pakkuda,“ meenutas Wolff. „Pakkusin, et maksame kinni täishooaja F2-s ja järgmiseks hooajaks kohta kõrgemal. Neil oli aga selleks hetkeks Red Bulli kaudu Toro Rossoks koht olemas.“

2015. aastal tegigi Verstappen juba kaasa täishooaja Toro Rossos. 2016. aasta hooaja esimeses poole sai ta Daniil Kvjati asemel võimaluse Red Bullis, kus ta mäletatavasti kohe debüüdil Hispaanias ka võitis.

Wolff nõustus väitega, et Verstappeni liitumine Mercedesega oleks ühe tsükli lõpp. „See on koostöö, mis peab ühel hetkel juhtuma. Me ei tea lihtsalt, millal.“

Kui Verstappen jätkab Red Bullis, on Mercedesel kandidaate veel. Ühe nimena on välja käidud hiljutisel Austraalia GP-l võidutsenud Carlos Sainz, kes Ferraris just Hamiltonile juurde teeb. Teine variant on ka Mercedese juunior, tänavu F2-s debüteeriv Andrea Kimi Antonelli. Itaallane hoiab kolme etapi järel F2 üldarvestuses üheksandat kohta.