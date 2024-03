Kas Marko ja Verstappen nägid Red Bulli sisetüli ette? Uus klausel lubab F1 superstaaril omal soovil tiimist lahkuda

Viimasel kolmel hooajal vormel 1 sarja maailmameistriks kroonitud Verstappen on Red Bulliga lepinguliselt seotud 2028. aastani. Praeguses tugevaimas F1 tiimis on aga sisepinged, mis võivad välja viia selleni, et MM-sarja üldliider Verstappen lahkub tiimist.

Hooaja eel süüdistas võistkonna üks naistöötajaid pealikku Christian Hornerit ebasobivas käitumises. Veebruari lõpus vabastas sõltumatu uurimiskomisjon briti kõikidest süüdistustest. Märtsis lekkisid aga meediasse sõnumid, mida väidetavalt Horner naistöötajale saatis. Pealik ise on süüdistusi ja sõnumite saatmist kategooriliselt eitanud.

Märtsi esimeses pooles vahendas uudisteagentuur AFP, et Red Bull on omakorda alustanud uurimist tiimi nõustaja Helmut Marko suhtes. Väidetavalt kahtlustati just teda Horneriga seotud sõnumite lekitamises. 80-aastane austerlane sõnas toona Sky Sportsile, et kohtus Red Bulli tegevjuhi Oliver Mintzlaffiga. „Otsustasime, et kõik olid kuulujutud, millel polnud juriidilist alust,“ rääkis ta, lisades, et teda vallandamine ei ähvarda.

Väljaanded Autosport ja The Race on mõnda aega väitnud, et Red Bullis on käimas võimuvõitlus ja see algas juba enne Horneriga seotud skandaali. Kõik algas Red Bulli asutaja Dietrich Mateschitzi surma järel 2022. aastal.

Verstappeni leer on mõista andnud, et nemad on potentsiaalsete uute pöörete puhul just Helmut Marko poolel. Maxi isa Jos Verstappen oli märtsis kriitiline otsuse suhtes jätta Horner tiimi alles. „Praegu on oht, et tiim laguneb kaheks leeriks,“ rääkis ta toona Hollandi meediale.

Max Verstappen ise on öelnud, et tema jätkamiseks on vaja Helmut Marko alles hoida. „Kõigil on oma kindel roll, nii on see alati olnud. Pärast Dietrichi surma osad ülesanded jagati laiali. Mina olen alati öelnud, et Helmut peab jääma. Loodan, et see ei muutu,“ meenutas Motorsport hollandlase sõnu Saudi Araabia GP-l.