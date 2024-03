Mika Keränen: kui Soome Eestile kaotab, vahetub soomlaste peatreener juba järgmisel päeval

Tuntud lastekirjanik ja suur jalgpallifänn Mika Keränen on kindel, et kui Soome täna õhtul Eestile kaotab, tuleb peatreener Markku Kanerval töölaud puhtaks teha.

Ajakirja Jalka peatoimetaja Raul Ojassaar meenutab, et Soome tuleb tegelikult oma ajaloo kõige edukama perioodi pealt, sest hiljuti mängiti jalgpalli EMil. Lisaks on edukalt mängitud Rahvuste liigas.

„Eesti on suuremas kriisis kui Soome, selles ei ole kahtlust. Aga kui soomlaste jaoks on see kriis, ju siis on,“ sõnas Ojassaar TV3-le.