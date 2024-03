TÄNA OTSEBLOGI | Selgusid Eesti ja Soome jalgpallikoondiste koosseisud

Eesti on ametlikes mängudes enam kui aasta võiduta, viimati jäid sinisärgid Euroopa meistrivõistluste play-offis võõrsil 1:5 alla Poola ja pooleli on tosinamänguline võiduta seeria. Viimane õnnestumine tuligi just Soome vastu, keda möödunud aasta jaanuaris võideti Portugalis toimunud sõpruskohtumises 1:0.