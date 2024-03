Kas Varssavis koondist kritiseerinud Jürgens astus üle piiri? Kink: ideaalis võiks sul enne sellist ütlust paar hat-trick’i all olla

Podcasti kaassaatejuht Toomas Vara jätkas: „See on põnev teema, sest me ju ei taha peale mängu neid intekaid, et „andsime endast parima ja võitlesime, läks, nagu läks“.

Zahovaiko vastas: „Võibolla on ta noor mees, veri vemmeldab, emotsionaalne tüüp ja temperament kõrge. Minu isiklik arvamus on, et poissi on vaja õpetada, võibolla ei pea kohe minema saatma.“

Podcasti juht Kalev Kruus: „Kas sa mõtled seda, et mees-mehe manageerimine lõppes sellega, et Jürgens tegi päris korraliku avalduse, kus lõi kogu peatreeneri mänguplaani pilbasteks ning tänaseks on ta koondisest minema löödud või ära läinud - me täpselt ei tea, kuidas see oli? See pole ju ka päris mees-mehe manageerimine. Järelikult siis oli noor poiss tal manageerimata?“

Betsafe’i podcastis meenutas endine koondise ründaja ja praegu treeneritööd tegev Vjatšeslav Zahovaiko, et EJL-i president Aivar Pohlak on Häberli üheks peamiseks tugevuseks toonud hea mängijatega individuaalselt tegelemise oskuse („mees-mehe manageerimise“). „Kui alaliidu juht toob välja ainsa tugevuse, milleks on mees-mehe manageerimine, siis mida see täpselt tähendab? Ma tahaks seda tema käest küsida,“ ütles Zahovaiko.

Häberli ütles eile Helsingis pressikonverentsil, et Jürgensi Poola-mängu järgsed kommentaarid polnud lahkumise põhjuseks: „Ei-ei-ei, see polnud põhjus, miks ta lahkus. Rääkisime asjad tiimisiseselt läbis ning ta palus mult vabandust. Kaks päeva pärast tema antud intervjuud oli teema maas. Ta tundis end vaimselt väsinuna, kuna tal on seljataga raske kuu. Mõistsime, et ta pole 100% valmis meid teisipäeval aitama. Loomulikult ma soovisin ta koosseisus hoida, kuid pidime olukorda aktsepteerima.“

Zahovaiko nõustus: „Poiss rääkis südamest kõik ära.“

Kruus: „Me teame ju seda, et ta sai masseerimist ja mitte vähe ning tänaseks teda enam koondises pole. See on iseenesest eraldi küsimus. Kas nii noor mees, kes mängis alles oma kolmandat koondisemängu, kas ta võib hakata seal sõna võtma või pigem mitte?“

Zahovaiko vastus tuli ülikiirelt: „Ei. Kindel ei. Ta astus üle piiri.“

Kruus: „Tarmo (pöördudes endise koondislase ja praeguse Paide linnameeskonna abitreeneri Tarmo Kingi poole - G.L.), olgem ausad, sa olid ka omal ajal... Ja sind karistati päris palju. Julgeksid sa võrrelda, et Jürgens on umbes nagu sina. Või on tal liiga vara ütlema hakata?“

Kink: „Ma pole kunagi väitnud, et ma tegin õigesti. Ma arvan, et tuleb osata keelt hammaste taga hoida. Ma arvan, et see, mis ta ütles, ei ole vale. Ma saan temast aru, nagu Zahovaiko ütles - veri vemmeldab. Natuke oleks vaja võibolla Toomas Vara koolitust vaja, et sa oskaksid läbi rooside pikalt saata või öelda, et see ei toimi.“

Zahovaiko: „Tuleb ajastada õiget hetke ja aega.“

Kink: „Ideaalis võiks sul olla paar hat-trick’i juba all. Nulliridadega tulla [seda ütlema]... Natuke keeruline. Rahvas on rahul, et keegi ütles ausalt välja, kuidas on. Samas öeldakse, et tee [enne] natuke midagi.“

Zahovaiko: „Kui minema saatmise põhjus oli see, mis me praegu arutame, siis mina isiklikult nii ei käituks, vaid laseks selle Soome mängu ära mängida. Praegu on fookus jälle sisekliimal ja küsitakse, kas kõik on halvasti, sest mehed jooksevad minema.“

Kink: „Õnneks on ta veel noor. Kui ta saab koduklubis jalad alla, küll teda kutsutakse. Nüüd oleks vaja, et räägitaks asjad selgeks, et sellist vihapurset enam ei tule. Lepime siis kokku, et peale igat mängu saame kabinetis kokku ja „räägi mulle ära kõigepealt, rahusta maha ennast ja siis võib-olla räägi ajakirjanikega“.“