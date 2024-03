Pärast sellist mängu, kus ründajana sul pole võimalik oma oskusi näidata, võib tunne olla üsna kehv. Kuidas sa end tunned?

On väga vähe emotsiooni. Ma ütleks, et see oli isegi mõttetu mäng, sest ma ei saanud vist ühtegi korda palli jalga. Ma ei tea isegi, mida öelda. Mida ma saaksin üldse teha? Ega siin ei olegi midagi öelda, mul polnud väga võimalust isegi midagi proovida. Väga raske on midagi öelda, mul on selline tunne, et me isegi ei mänginud. Olen väga pettunud.