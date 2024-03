Võru Barruse ja Tartu Bigbanki psühholoogiline seeria jätkub Võru karukoopas

Kolme võiduni peetava seeria avamängus võttis Võru meeskond 3:1 võidu, ent teises kohtumises jäi 3:2 peale Tartu, viigistades seeria 1:1.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp tõdes, et veidi on tal tunne nagu lapsel, kel on pulgakomm suust ära võetud.

„See mäng oli huvitav – kolmandas geimis olime tagaajaja rollis, aga lõpus suutsime nad murda ehk tulime seal ise raskest seisust välja. Sellega haarasime initsiatiivi ja panime suure duhhiga edasi neljandas, saime soliidse edu kätte. Ja siis, ma ei teagi, mis seal juhtus, aga samm-sammult edu sulas – kas me hakkasime liigselt hoidma seda või mis, aga lõpp oli raske (Võru kaotas geimi 24:26). Liider Renato Santos ei löönud palle mitu korda ära ja me ei õnnestunud kuidagi, vahel lihtsalt ongi nii. Ja viienda geimi algus oli juba meil raske – emotsioonid, pinged. Natuke selline tunne, kui lapsel võetakse pulgakomm suust ära, selline loll tunne, et juba nagu on käes, aga siis jääd ikkagi ilma,“ vaatas juhendaja eelmisele mängule tagasi.

„Aga ega me kumbki siin midagi erilist vahepeal välja ei mõtle. Näha on, et mõlemad teavad, mida vastane teeb. Kui vaadata rünnakuprotsente, siis blokk-kaitse on mõlemal hea. Eriti Renato vastu sai Tartu kaitses paremini hakkama kui avakohtumises, ju Alar suutis nad teiseks mänguks korrektsemalt paika panna ja kohati tõid nad kaitses pea kõik pallid üles. Tuleb võitlusvaim üles ärgitada ja uuesti võitlusse minna,“ lisas Lüütsepp.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg tõi välja seeria psühholoogilise poole olulisuse.