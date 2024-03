Alar Rikberg enne tähtsat poolfinaalmängu Võruga: me peame juurde panema kõikjal

Kolme võiduni peetava seeria avakohtumise võitis Võru Barrus oma kodusaalis tulemusega 3:1.

Võru meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp ütleb, et kuna meeskonna edu tekitab kohalikes fännides ülevaid emotsioone, tuli pärast avamängu endale meelde tuletada, et seeria on alles alguses.

„Olen kahe jalaga maa peal. Seda kogemust on treenerina juba piisavalt, et ei ei saa liigset rahulolu tekkida, see karistatakse kiirelt ära. Pärast mängu suhtlesin veel Barruse inimestega ja meie fännidega, oli selline eufooria meie ümber. Siis pidin endale küll meelde tuletama, et pean mingeid tundeid natuke maha suruma, sest midagi pole veel käes,“ sõnas Lüütsepp Eesti võrkpalli liidu pressiteate vahendusel.

Oma meeskonna üle on juhendaja avamängu põhjal uhke. „Treenerina olen meeste üle uhke – selle üle, kuidas me võitlesime. Kuidas me kaitses võitlesime, see oli suur märksõna, mis edu tõi, sest vastased ei saanud midagi lihtsalt.“

Mis aga ei meeldinud? „Timo Lõhmuse serviseeria lõpus, kui tundus, et justkui juba oli asi tehtud. Seda ei tahaks lubada. Timo suudab mängu muutuse tuua, aga tahaks sellist asja ennetada ja selliseid seeriaid ei tohi sisse tulla. Olen laupäeval valmis selleks, et Tartu muudab midagi ja meie peame olema suutelised sellele reageerima. Neil on reservi – näiteks Tamur Viidalepp või Andris Širjakovs ei teinud kindlasti oma parimat esitust,“ lisas Lüütsepp.

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg avakohtumisega rahule ei jäänud. „See jättis arusaamatuse tunde. Oli hetki, kus ma ei mõistnud, mis väljakul toimub. Suhtumine ja võitluslikkus, see, kuidas mängule vastu minna.. Tundus, et ei saada aru, mis mängu me mängime ja mis kaalul on. Sellest me ka pärast rääkisime ja loodan, et oleme ses osas teises kohtumises paremad. Juurde on panna kõikjal, aga eelkõige ootan, et meie olek platsil oleks teistsugune.“

„Oli play-offile omaselt närviline mäng ja mõlemad meeskonnad ei näidanud just kõige ilusamat võrkpalli. Kvaliteedis on mõlemal juurde panna,“ lisas peatreener.