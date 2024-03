Soome ralliäss WRC sarja muudatustest: Rally2 klass sureb niimoodi välja

„Samas tähendab see, et Rally2 klass sureb välja. Mis mõte on Rally2 sarjal, kui sisuliselt sama raha eest saab võistelda Rally2+ klassis,“ märkis Lindholm.

Soomlane tõi veel välja, et madalamas sarjas võistlejate jaoks läheks üks hooaeg kallimaks, kuid see pole tingimata halb. „Teisest küljest oleme siis WRC-s ja rahalise toe leidmine oleks kindlasti lihtsam,“ sõnas ta. „Olen alati arvanud, et (Rally2) autod on väga head, kui neil vaid veidi rohkem võimsust oleks. Nüüd saavad need võimsust juurde, mis on täpselt see, mida vajasime.“