Ralli MM-sarja reform. Kas Rally2 sari kaob ja mida peavad tegema tehasetiimid, kui kõik nende autod ära ostetakse?

„Peame optimeerima mootoreid, saama auto tasakaalu, ehitama uue tiiva ning kõike seda esmalt projekteerima, ehitama ja siis katsetama, see kokku on suur kulu,“ tõdes Toyota pealik Jari-Matti Latvala. Millener lisas, et kõigeks selleks on liiga vähe aega. „Tuleb tegeleda tänavuste autodega, sest hooaeg alles algas, ja siis hakata sõidukeid uutele reeglitele kohandama, milleks jääb kõigest kuus kuud, see on äärmiselt napp aeg.“