Eestis elav jalgpallilegend Litmanen mitme aasta tagusest koroonaviirusega nakatumisest: pean endiselt ettevaatlik olema

53-aastane soomlane nakatus koroonaviirusesse neli aastat tagasi. Ta rääkis intervjuus, et see mõjutab teda endiselt.

Litmanen on juba aastaid elanud Eestis, aga südames peab oma kodulinnaks ikka Amsterdami. „Keskendun Tallinnas pereelule rohkem kui jalgpallile. Minu abikaasa on eestlanna. Elan Eestis, Soome on mu kodumaa, aga minu linn on Amsterdam,“ märkis ta.

Sarnaselt Eesti koondisele on EM-i valiksarja play-off’is ka Soome. Kui Eesti mängib sel neljapäeval Varssavis Poolaga, siis soomlased lähevad Cardiffis vastamisi Walesiga. Kahe kohtumise võitjad kohtuvad omavahel ja otsustavad EM-ile pääseja. „Wales on favoriit, aga nad pole nii tugevad kui varasemalt,“ märkis Litmanen.

„Olen pärast Soomest ära kolimist 1992. aastal elanud kuues-seitsmes riigis ning proovinud esimese asjana alati riigikeele ära õppida - saan nii paremini hakkama ja ka endal on tore. Mul on hea (eesti keele) õpetaja olnud (Litmanen on 2015. aastast alates abielus kunagise missi ja modelli Ly Jürgensoniga - toim.). Kodus räägime soome ja eesti keeles. Kõige tähtsam on oma motivatsioon. Mul on see alati olnud,“ sõnas ta toona Delfile.