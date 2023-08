DELFI VIDEO | Soome vutilegend Jari Litmanen andis intervjuu eesti keeles. „Eesti jalgpall on viimase 15 aastaga pidevalt arenenud“

Eesti koondise jõudmine 2012. aasta EM-valikturniiril play-off'i ehk ühe sammu kaugusele finaalturniirilt võiski Litmaneni hinnangul olla anomaalia ega peegeldanud Eesti jalgpalli üldist taset.

Litmanen on Eesti jalgpallil teravamalt silma peal hoidnud viimased 15 aastat. „Noorte jalgpalli vaatan oma poiste kaudu. Eesti koondist ja liigat vaatan telerist, vahel käin ka mängudel kohal. Need 15 aastat, mil ma olen Eesti jalgpalli lähedalt jälginud - kunagi olin ka ise Nõmme Kaljus treener ja tunnen ka endisi koondislasi - on tase kogu aeg edasi läinud,“ rääkis ta Delfile ja Eesti Päevalehele kolmapäeval Rae golfiklubis toimunud Unibeti golfiturniiril.

„Mulle väga meeldib, mis siin toimub. On ikka suur vahe küll, kas sul on koondisemängud Kadriorus või A. Le Coq Arenal. Jalgpallihalle on juurde tulnud - kunagi mängiti (talviti) ainult väikses saalis. Viie-kuueaastaselt alustajad saavad kohe heas kohas trenni teha. Mäng on Eestis läinud palju tehnilisemaks.“

Viite peale, et Eesti klubijalgpalli pole tänavu erilise euroeduga õnnistanud - neljast eurosarja eelringides mänginud klubist on konkurentsis vaid FC Flora, kes mängib täna UEFA Konverentsiliiga 3. eelringis - ning Eesti fännid on üldiselt üsna rahulolematud, ütles Litmanen: „Jalgpall on pikk teekond, olgu klubis või koondises. On häid ja halbu aegu. Peame meeles pidama, et Eestis on ainult 1,3 miljonit inimest. Soomes on 5,5 miljonit ja seal on ka raske olnud! Võtame näiteks Saksamaa - seal on 10 miljonit jalgpallurit. Olen ise mänginud Hollandis ja Inglismaal, mis on täiesti teine maailm ja tase. Kõik on seal kõrgemal tasemel: kultuur, raha, staadionid, arstid-füsioterapeudid...“

Golfiturniiril Litmanen kaasa ei löönud, vaid õpetas ürituse raames sellel osalejaid õigesti penalteid lööma. Golfihoone kõrvale oli paigaldatud täismõõtmetes värav ja Soomest kohale toodud üks endine väravavaht.

„Olen elanud kuues-seitsmes riigis ning proovinud esimese asjana alati riigikeele ära õppida.“ Jari Litmanen