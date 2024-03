KUULA | „Matšpall“. Padelibuum Eestis. Stuudios kuu lõpus toimuva märgilise turniiri korraldaja ja Eesti meeste esinumber

29.-30. märtsini peetakse Tallinnas Padel Arenas keskuses Coolbet Padel Cup, mis on teadaolevalt esimene rahvusvaheline padeliturniir Eestis. Kutsetega võistlusel osalevad padelitipud Eestist, Lätist ja Soomest. 30. märtsi otsustavad mängud saavad olema otseülekandes jälgitavad Delfi Spordis. Mänge saavad pealtvaatajad kohale vaatama minna tasuta.

... milline on padelivarustus ja maksumus ning kui kõrged-madalad on väljakuhinnad?

... millised on peamised padelireeglid ja kuidas need erinevad tennisereeglitest?

... kuidas padel Eestisse jõudis ja viimastel aastatel on arenenud?

