Suur tehing: Viaplay spordiülekandeid näeb Eestis edaspidi Go3 kaudu

Go3 saab Viaplaylt litsentsi järgmistele võistlustele: jalgpall (UEFA Meistrite liiga, UEFA noorte liiga, UEFA Euroopa ja Konverentsi liiga, UEFA Rahvuste Liiga, UEFA kvalifikatsioonid, EURO 2024, Inglismaa kõrgliiga, FA Cup, Carabao Cup, The Championship, League One, League Two, Women’s Super League, Women’s FA Cup, Frauen Bundesliga, DFB Women Pokal, Arnold Clark Cup, Women’s Copa America), autosport (Formula 1, Formula 2, Formula 3, IMSA seeria, Indycar), jäähoki (NHL, SHL), võitlussport (KSW, Invicta, Enfusion), golf (US Open, The Open Men & Women, DP World Tour Golf, LPGA Tour, US PGA Chmp, Asian Tour, Ryder Cup), PDC Darts, Matchroom Sportsi üritused, käsipall (Handball Bundesliga, käsipalli maailmameistrivõistlused), ragbi (Six Nations & International Rugby, Premiership Rugby League, EPCR Rugby, URC Rugby), Major League Baseball, Premier Padel, LFL.