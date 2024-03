FOTOD | Eesti käsipallikoondis võitis MM-valikmängus Ukrainat

„Rünnak on korras, aga tagala ei ole nii korras kui võiks. Tempo, millega peale tullakse on soliidne ja kvaliteetne,“ lausus treener Janar Mägi pärast esimest poolaega. „Karl Toom ja Dener Jaanimaa on põhimõtteliselt kahekesi lammutanud, aga meil on pingi pealt veel mõned käigud võtta. 2-väravaline edu on okei. Pluss 2 on parem kui igasugune miinus.“