Põlva Serviti kindlustas viimase mänguga Balti liiga põhiturniiri võidu

„Väga hea mäng jälle. Tehniliste vigade ja pallikaotuste hulk oli väike. Kiirust oli, saime pakkuda nauditavat mängu ja üleüldiselt saab väga rahul olla,“ lausus peatreener Kalmer Musting pressiteate vahendusel. „Esile võib tuua Eston Varuski, kes oli täna võtmemängija. Meeskondlik kaitse oli meil tugev ja et vastase suutsime hoida 23 värava peal, on korralik saavutus.“

„Eks oli tunda, et tuleb keeruline ja põnev mäng. Natuke jäime hätta vastase väravavahiga, kuid kui endal on selja taga selline loom nagu Eston Varusk, siis on teatav enesekindlus kaitses seistes olemas,“ nõustus Alfred Timmo. „Proovisime oma tempot algusest saati peale suruda ja saime esimesel poolajal sellega paariväravalise edu sisse. Teine poolaeg oli rohkem selline kassi-hiire mäng. Müts maha fännide ees, kes meid mängust mängu toetavad ja ikka saali tulevad. Sooritusele tugev 5 miinusega. Oleme suutelised ka veel paremat mängu näitama.“