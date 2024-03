Holmenkolleni suusafestivalil andsid tooni purjus ja narkojoobes noored

„Me arvame, et on pisut ebaõiglane, et laupäeva hommik varjutab kõik head asjad ja spordirõõmu, mida me loome ja mille nimel töötame aastaringselt. See on kahel nädalavahetusel toimuv spordifestival, kus osalevad paljude alade tippsportlased, ja siis on fookus vaid ühel hommikul,“ kurtis Marx esmaspäeva hommikul NTB-le.