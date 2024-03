TIPPHETKED | Rapla andis Ventspilsile võimsa lahingu, kuid ikkagi kaotas

Rapla on turniiritabelis 12 võidu ja 14 kaotusega kümnendal positsioonil. Viimasel play-offi kohal ehk kaheksas on Pärnu Sadam, kes kaotas täna võõrsil Valmierale 56:61. Pärnu meeskonnal, kes teatas täna, et jäi vähemalt hooaja lõpuni ilma oma mängujuhist Isaiah Hartist, on nüüd 13 võitu ja 13 kaotust.