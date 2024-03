Pärnu Sadama põhimees peab karjääri määramata ajaks pausile panema

„„Uudis, mis mõjutab meid kõiki, aga inimese tervis on kõige tähtsam,“ on meie meeskonna juhi esimesed sõnad, kui saame teada, et treeningutel ei osale enam Isaiah,“ kirjutab Pärnu klubi Facebookis.

Klubi lisab, et Hart ise on tänulik, et on veetnud nii palju aastaid korvpalliväljakul ja on saanud põhimõtteliselt elada oma unistuses.