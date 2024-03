DELFI GLASGOW’S | Millised on Johannes Ermi võimalused sise MM-il viimase ala eel? Laual on kõik variandid kullast pronksini

Seitsmevõistluses on kuus ala peetud. Ees ootab veel 1000 meetri jooks, mis algab Eesti aja järgi kell 22.45.

Mis on seis kuue ala järel? Liider on šveitslane Simon Ehammer 5610 punktiga. Teist kohta hoiab Bahama mees Ken Mullings (5470 p) ja kolmandat norralane Sander Skotheim (5457 p). Neljas on Johannes Erm (5423 p).

Kaks meest jäävad juba kaugemale, norralasel Markus Roothil on koos 5361 ja prantslasel Makenson Glettyl 5344 silma. Seega keskendume esinelikule.

Mis on seis virtuaalselt? Kui arvestada sportlaste rekordvõistlusi, siis on virtuaalselt liider Skotheim. Norralane läbis 6318 punkti kogudes 1000 meetrit ajaga 2.37,82. Puhtalt seda arvestades liigub ta 6355 punkti suunas. Tema isiklik rekord on veebruari alguses Tallinnas joostud 2.37,63. See teeks lõppskooriks 6357 punkti.

Teisel kohal on ülinapilt Erm. Tema 1000 meetri isiklik rekord 2.36,02 pärineb 2020. aasta veebruarist, kui ta oma senist seitsmevõistluse tippmarki tähistavad 6114 silma kogus. Arvestades, et Erm on praegu 227 silmaga plussis, teeks see tema kogusummaks 6341 punkti.

Ermist on virtuaalselt vaid kahe punkti kaugusel Ehammer. Tema 1000 meetri rekord on kahest konkurendist kõvasti kehvem. Rekordvõistlusel läbis ta viimase ala ajaga 2.53,54. See teeks kogusummaks 6339 punkti. Samas on tema tänavu jaanuaris joostud tippmark 2.49,78. Sellega koguks šveitslane aga juba 6378 punkti.

Esikolmikust jääks virtuaalselt maha Mullings. Tema rekord 1000 meetri distantsil on tänavu jaanuaris saavutatud 2.52,68. Nii on Mullings virtuaalselt 6208 punktiga neljas.

Mis on Ermi võimalused? Erm kaotab Ehammerile 187 punktiga, mis on jooksurajal ligikaudu 16-17 sekundit. Mullingsist jääb eestlane maha 47 punktiga ehk tema vastu on vaja tagasi joosta vähemalt 5 sekundit. Skotheimi ja Ermi lahutab praegu 24 silma ehk rajal on norralase edu 3-4 sekundit.

Eeltoodud numbrid ja arvutused on mõistagi kuivad faktid. Iga jooks on erinev ja kogu nelikust tuleb kõigil end nii-öelda „pildituks“ joosta.

Millega ülihaarav seitsmevõistlus kulmineerub, selgub pühapäeva hilisõhtul kell 22.45 algava jooksuga. Delfi kajastab võistlust otseblogi vahendusel.