OTSEBLOGI JA FOTOD | Glasgow’ MM: Erm püstitas teivashüppes uue isikliku rekordi ja on enne viimast ala medalikursil

Pühapäev: Erm sai 60 m tõkkejooksus kirja 8,21. See oli esimene ala, kus ta Glasgow’s rekordvõistlusega võrreldes punkte ära andis. Teivashüppes püstitas Erm uue isikliku rekordi 5.10. Ermil on kuue alaga koos 5423 punkti ja ta liigub 6340 silma graafikus. Liider on šveitslane Ehammer (5610 p), kellele järgnevad Ken Mullings (5470 p), Sander Skotheim (5457 p), Erm (5423 p), Markus Rooth (5361 p) ja Makenson Gletty (5344 p).