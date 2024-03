DELFI GLASGOW’S | Ermi ümber loodud suurt tiimi juhtiv Peel: jälgime igat liigutust nii palju kui vähegi võimalik

Mullu novembris esitles Erm enda ümber ehitatud meeskonda, mille eesmärk on sportlane oma eesmärkidele lähemale aidata. Tiimile pandi alus enam kui aasta tagasi.

Gruppi juhib Peel. Koostöösse on kaasatud teiste hulgas Magnus Kirt (annab odaviske osas nõu), Uno Ojand (kuulitõuge ja kettaheide), lätlane Mareks Arents (teivashüpe), Allan Elerand (kõrgushüpe) ja võimlemistreener Viktor Saaron (akrobaatika). Füsioterapeut on Risto Jamnes ja arst Mihkel Mardna. Tiimi mentoriks on Raul Rebane, kes aitab Ermil avalikult pildis püsida.