Leedu meedia ei halastanud oma korvpallikoondisele: „Košmaar Tallinnas!“, „Külm dušš!“

Väljaanne nimetab kaotust „piinlikuks“ ning meenutab, et Leedu viskas viimati alla 60 punkti 2022. aastal, kui sõprusmängus jäädi alla Lätile 52:70. Ametlikes mängudes jäi punktiskoor viimati nii madalaks 2016. aasta Rio olümpial, kus leedukad said Hispaanialt suure sauna 59:109.

Portaal toob välja, et esmaspäeval tabas Leedu koondis Unibet Arenal viskeid mängust vaid 39,2 protsediga (kahesed 15/33 ja kolmesed 5/18) ning kaotas lauavõitluse koguni 29:48.

Leedu Delfi kirjutab artiklis „Tähistamine Tallinnas: Eesti andis leedulastele õppetunni“, et nende meeskond lasi vastastel korvi all domineerida ja oli rünnakul hambutu. Eraldi rõhutatakse, et ründelauad jäid koguni 15:2 (!) Eesti meeskonna kasuks ning Leedu jagas kohtumise jooksul resultatiivseid sööte vaid kümme (Eesti 21).