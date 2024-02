Leedu kapten: Eesti ei teinud midagi erilist. Peatreener: kahju, et me ei suutnud nende pidu rikkuda

„Pärast esimest poolaega oleksime võinud rünnakul targemalt mängida. Eestil oli nõrki kohti, aga me ei suutnud neid ära kasutada. Me ei kontrollinud rütmi. On raske oodata võitu mängust, kus kaotame lauapallid 29:48. Aga isegi sellise allajäämise puhul oleksime suutnud võita, kui me mõned vead parandanuks,“ lisas Leedu resultatiivseimana 16 punkti visanud äär.