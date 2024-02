Erki Nool Anna Levandi süüdistajatest: äkki käiks korraks ise ka peegli eest läbi

ERR-ile teadaolevalt puudutavad nii mõnedki juhtumid 12 aastat Levandi käe all treeninud Eva-Lotta Kiibust. EADSE-le esitatud avalduses on kirjas, et olümpiahooaja alguses suurendas Levandi Kiibuse treeningkoormust ning uisutaja jalad ei pidanud sellele vastu, tekkis kõõlusepõletik ja närvikahjustused, mida pärast olümpiat opereeriti.

„Tippspordis käib piiride edasilükkamine. Igal inimesel on oma erinevad võimed, erinev füüsiline võimekus. Sa võid olla maailma parim treener, aga sa ei tea, kus on see piir, kus tekib trauma. Ma arvan, et see on väga väär, kui sportlase traumas süüdistada treenerit,“ leiab Nool.