Allar Levandi: isegi loomariigis käitutakse inimlikumalt

Kolmapäeva hommik algas pommuudisega, et Eesti Antidopingu ja Spordieetika (EADSE) sihtasutusele on laekunud avaldused, kus endised õpilased ja lapsevanemad süüdistavad Levandit vaimses ja füüsilises väärkohtlemises.

Levandi tegi uudise valguses kolmapäeva ennelõunal Facebooki postituse , milles selgitas toimuva tagamaid. Iluuisutreener kirjutas, et pole veatu, aga suurem osa süüdistustest on lihtsalt laim.

Levandi ei mõista, kuidas on jõutud sinnamaale, et kurjust on nii palju. „Miks te vaikisite kõik need aastad kui oli teie arvates probleem ja tulete välja alles nüüd. Võtsite kõik mis sai ja nüüd lööte noa selga. Loomariigis käitutakse ka inimlikumalt kui teie praegu teete,“ jätkas ta. „Probleemide lahendamiseks on alati rääkimine näost näkku, mitte seljataga susserdamine.“