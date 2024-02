Anna Levandi väärkohtlemise süüdistustest: see on minu jaoks väga suur šokk

Kolmapäeva hommik algas pommuudisega, et Eesti Antidopingu ja Spordieetika (EADSE) sihtasutusele on laekunud avaldused, kus endised õpilased ja lapsevanemad süüdistavad Levandit vaimses ja füüsilises väärkohtlemises.

Täna on Pealtnägijas minu elu kõige raskem intervjuu. Kallid õpilased, kui ma olen treeneritööd tehes mõjunud liiga karmina või hullem veel – olete pidanud minu sõnu pahatahtlikkuseks, siis mul on selle pärast väga kahju. Kogu südamest. Ma ei ole kunagi teist kellelegi halba soovinud.

Praegu toimuv on minu jaoks väga suur šokk. Mõned minu endised õpilased ja lapsevanemad on minu vastu esitanud igasuguseid süüdistusi. Olin kuni praeguseni uskunud meie koostöö ajal öeldud häid sõnu, jagatud tunnustust, koostööd kiitvaid postitusi ja tundnud rõõmu saavutustest ja minuga jagatud tänust.

Olen teinud ja teen sportlaste heaks kõik endast oleneva. Sellel teel tuleb ette ka emotsioone, sest olen otsekohene ja aus, kuid mitte iialgi pahatahtlik. Ma ei ole kunagi kellelegi tahtnud haiget teha. Ma ei ole veatu, aga suurem osa süüdistustest on lihtsalt laim – seetõttu ma ei hakka neid siin ükshaaval ümber lükkama. Olen käinud uisuliidu juhatuses, et ümber lükata valed ning selgitada tippsportlase treeningprotsessi.

Tippsport on inimvõimete piire kompav pingutus, mis on nii füüsiliselt kui ka emotsionaalselt erakordselt raske. Tiimis, kuhu kuuluvad sportlane, treener ja lapsevanem, tekib mõnikord erimeelsusi. Neist saadakse üle, sest kõik liiguvad koos kokkulepitud eesmärkide suunas.

Olen olemuselt kirglik ja saavutustele orienteeritud ning kindlasti ka väga emotsionaalne. Kui ette on võetud selge siht tippu, siis ei saa leppida keskpärasusega. Teekond spordimaailma tippu ei saa olla nagu kerge piruett kesklinna uisupargis. See on meeletu töö ja eneseohverdamine, millega käivad paraku kaasas kannatused, tagasilöögid, higi, valu ja pisarad. Ohverdama on pidanud seejuures kõik – sportlased, treenerid, meie perekonnad ja lähedased.