Norra kuldmedali maha mänginud Christiansen: see pidi olema kõigi aegade halvim seeria

„Viimasel laskmisel võib kõike juhtuda. Kahjuks olin mina see, kes pidi täna „eeskuju“ näitama. Olen selles pettunud. See pidi olema kõigi aegade halvim seeria,“ ütles Christiansen NRK-le.

Samuelsson lasi samal ajal eksimusteta ja tõstis meeskonna kullale. “See on muidugi täiesti fantastiline. See on suur päev kogu meie meeskonna jaoks. MM-kulla võitmine selles teatesõidus on täiesti uskumatu,“ ütles Samuelsson ja lisas, et tal on Christiansenist kahju.