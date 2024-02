Esmakordselt Eestis: Rakveres toimub juulis rannavõrkpalli MK-etapp

„See on Eesti rannavõrkpalli jaoks kahtlemata suur samm ja oleme väga ootusärevad, tahame korraldada võistluse, mis jääks meelde nii osalejatele kui mängijatele. Loomulikult loodame liival näha ka kõiki meie paremaid paare ja platsi ääres rohkelt pealtvaatajaid neile kaasa elamas. Suurt rolli korraldusõiguse saamisel mängisid meie esipaaride Kusti Nõlvaku – Mart Tiisaare ja Liisa Soometsa – Heleene Hollase head esitused MK-sarjas,“ sõnas Nesler võrkpalliliidu pressiteate vahendusel.

„Kindlasti ei saaks selline võistlus toimuda ilma Rakvere linna ja teiste toetajate abita, oleme neile ääretult tänulikud ja usun, et see on Eesti rannavõrkpalli uue ajastu algus ning näeme ka tulevikus siin kõrgel tasemel turniire,“ lisas ta.