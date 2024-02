Maailma parim noor murdmaasuusataja keerab alale selja ja hakkab profiratturiks

„Muidugi on see murdmaasuusatamise jaoks üüratu kaotus. Ma ei mäletagi, et nii suur murdmaasuusatalent oleks keskendunud mõnele muule spordialale,“ lisas Aukland. „Samas saan aru, miks ta valib rattaspordi. See on palju suurem spordiala ja praeguses eas ta peab tegema valiku. Selles olukorras võitis rattasport. Ma ei välista, et me näeme teda juba mõne aasta pärast Tour de France’il.“