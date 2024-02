INTERVJUU | Dubaisse siirduv Renee Teppan: paratamatult on lepingus märgitud rahasummal üha suurem roll

Nimelt lõi Teppan hiljuti käed Araabia Ühendemiraatide klubi, Dubais tegutseva Al-Wasliga. Teppan ei salga, et üleminekus mängis peamist rolli Araabias pakutav raha, kuid oluline on ka sportlik pool. Pea ees tundmatusse vette hüpata ta ei karda, välismaal on erinevaid kultuure kogetud juba palju.