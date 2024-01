Yakuza Fight 6 avaldas võitlusõhtu osalejad

Peterson sõnas, et nelja mehe turniiril kuni 80 kg astuvad ringi Hendrik Themas, kes on osalenud kõikidel Yakuza Fight võitlusõhtutel, Dmitri Salamatin, Marko Šults ning Lätist Raimonds Aukštikalnis.

Järgmisel nelja mehe turniiril ehk kuni 71 kg osalevad Petersoni sõnul Allan Volosatõh, Markus Mittal, Ukrainat esindav Bohdan Olinõk ja neljas mees on hetkel veel kinnitusel.

Kui tavaliselt saavad sportlased varakult valmistuda ette oponendiga kohtumiseks ja proovida läbi võitluse kulgu, siis seekord saavad võitlejad alles kaalumisel teada, kelle vastu nad ringis lähevad. „Nii on võitlejatel ainult üks päev läbi mõtlemaks võitluse käigud, mis muudab selle raskemaks. Kaalukategooriad -71 ja -80 on kõige ohtlikumad, sest nendes on olemas nii kergkaallaste kiirus kui ka raskekaallaste jõud,“ selgitas võitlusõhtu teine korraldaja, 20 aastat treeneri ametit pidanud Andrei Senek.

Erinevatel aastatel on olnud Yakuza Fight’il esindatud olümpiapoks, profipoks, K1 ja MMA. Hetkel on korraldajad otsustanud, et panustavad K1 reeglitega püstivõitlusele. Samuti pannakse Yakuza Fight võitlusõhtul seekord rohkem rõhku uutele tulijatele.

Kuna Yakuza Fight`i turniiride printsiip on „winner takes it all“ ehk võitja võtab kõik, siis on Petersoni sõnul väga oluline, et sündmusel oleksid kvalifitseeritud ja õiglased kohtunikud. Korraldajad on kaasanud oma ala professionaalid. „Peakohtunik on Leedust. Ta on neutraalne ja suure rahvusvahelise kogemusega, kes tagab kontrolli matšide tulemuste üle. Samuti moodustatakse kogenud külje- ja ringikohtunike brigaad,“ lausus ta ja lisas, et igal võistlusel on äärmiselt oluline sportlase tervis.

„Meie jaoks on see väga tähtis. Kuna õhtu jooksul peetakse kaks turniiri, kus võitjatel on rohkem kui üks matš, siis on oluline, et võitleja oleks valmis jätkama tema parimas füüsilises seisundis. Selleks kaasame professionaalse võitlusspordi meediku ja cutman’i, kes tuleb samuti Leedust. Tema kontrollib võistlejaid enne matši ja pärast matši ning vajadusel osutab abi,“ selgitas Peterson