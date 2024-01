Lääne-Virumaal kisub tuliseks! Yakuza Fighti võitlusõhtu on tagasi

Yakuza Fight toimus viimati 2019. aastal. Võitlusõhtu üks korraldajatest, Tartust pärit endine poksija Jakov Peterson tõdes, et tõepoolest on olnud pikk paus – vahele on jäänud Covidist tingitud piirangud ning sellest taastumise periood.

„Kahjuks paljud sündmuste korraldajad ei olegi naasnud. Hetkel näeme, et nõudlus on taastunud ja ka võistlejad otsivad väljundid, kus saab osaleda,“ rääkis ta.

Peterson selgitas, et kui eelnevalt on ühel õhtul peetud mitme erineva võitlusspordi matše (K1, profipoks, MMA, olümpiapoks) siis seekord keskendutakse K1 reeglitega püstivõitlusele. „Rohkem teha seda sporti lähedasemaks kui show`d. Üks uus suund on veel – „winner takes it all“. Turniiris osalejad saavad tasu võidu eest. Ehk teisisõnu: tugevaim võidab – tugevaim võtab tasu,“ lausus ta.

Võitlusõhtu teine korraldaja Jan Lipinski tõi välja, et Eestis pole regulaarset platvormi ega ringi, kus võitlejad saaksid regulaarselt ja võrdselt võidelda ning teenida.

„Kõik kampaaniad pakuvad komplektvõitlusi, kus võitlejad teavad, kellega nad võitlevad ning neil on fikseeritud tasu, mis ei ole võrdne või ei kajasta võitlejate pingutusi. Uue tulijana sellistes professionaalsetes sündmustes osaleda ning seda eriti kõvemate võitlejate vastu, on võimatu. Yakuza Fighti eesmärk on seda muuta,“ lausus ta ja lisas, et võitlused otsustatakse loosi teel.

„See on üks meie põhimõtetest. Tahame anda võitlejatele võimaluse ning et inimesed näeksid, kes on turniiri tugevaim võitleja – seda tähendabki, et võitja võtab kõik. Tulevikuks on meil veel ideid,“ ütles Lipinski.