Uus punktisüsteem ajas Elfyn Evansi segadusse: olin šokis

„Kui esimest korda uuest süsteemist kuulsin, olin šokis ja segaduses. See kahandab oluliselt võidu väärtust. Nüüd võib sõitja, kes on laupäeva õhtul neljas, aga tal on alles paremad rehvid, kolme katsega rallilt rohkem punkte koguda kui võitja. See on minu jaoks ralli DNA-ga mängimine. Olin väga selle poolt, et pühapäeva põnevamaks teha, aga FIA on liiga kaugele läinud,“ rääkis Evans portaalile DirtFish.