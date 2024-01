Hyundai töötab uue ralliauto kallal, aga kas see ka ilmavalgust näeb? Abiteboul: teadmatust on väga palju

Ralliportaali DirtFish teatel kavatseb Hyundai 2025. aastal välja tulla uue Rally1 masinaga, millega asendataks praegu kasutusel olevad Rally1 autod.

„See on arenenud versioon i20-st. Seda me tahame teha, meil on plaan ja eelarve olemas,“ rääkis Hyundai pealik Cyril Abiteboul väljaandele DirtFish. „Äriplaan on välja töötatud ja peakontoris on see heaks kiidetud.“

Samas pole tänasel päeval veel selge, kas uut Rally1 autot Hyundail üldse vaja läheb. Nimelt kaalub MM-sarja kriisikomisjon praeguste Rally1 hübriidautode väljavahetamist hoopis täiustatud Rally2 autode ehk Rally2+ sõidukite vastu. Loe pikemalt SIIT.

„On tõsi, et teadmatust on palju,“ nentis Abiteboul. „Teadmatus pole kunagi hea ja see paneb kindlasti meid oma plaaniga delikaatsesse olukorda. Ootame praegu FIA-lt (rahvusvaheline autoliit - K.R.), mis plaanid 2025. ja 2026. aastaks on.“

DirtFish uuris Abiteboulilt, kas Hyundai jääb sarja, kui suured juhid otsustavad Rally2 autode kasuks. „Nagu ette kujutate, ma ei saa ega taha hakata pingeid peale panema. Praegu on raske öelda, sest kõik on üks suur „mis siis, kui“. Esiteks tervitame diskussiooni. Me ei saa kurta toetuse, olukorra, väheste autode, tiimide ja sõitjate osas ja samal ajal - kui keegi on valmis muudatusi arutama - olla äkitselt kitsikuses.“

„Kui ütleme, et tahame muudatusi, siis need pole kunagi mugavad, aga peame aru saama ka iga muudatuse põhjustest ja eesmärkidest,“ jutustas prantslane. „Jällegi, ma ei taha öelda, et me toetame või ei toeta (täiustatud Rally2 plaani). Peame vaatama suuremat pilti. Väga palju erinevaid võimalusi on ja mul on võimatu öelda, mis on õige või vale variant.“