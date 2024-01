Kas Rally1 autod asendatakse tõesti juba järgmisel aastal Rally2+ omadega?

Rallimaailmas on tulnud viimasel ajal MM-sarja tuleviku kohta huvitavaid, kuid vastuolulisi ja teineteisele vastukäivaid uudiseid. Mis suunas liigutakse ja millal?

Keegi ei vaidle vastu, et ralli MM-sarjas on kriis. Tänavu heitleb tiitli pärast reaalselt vaid kolm sõitjat ja 2,5 tiimi, sest erameeskond M-Sport saab auto anda mitte parimatele, vaid nendele, kes suudavad oma sõitmise kinni maksta. Ja nende Ford Puma, kui meenutame Ott Tänaku mullust põiget M-Sporti, pole suurem asi. Muide, nadi konkurents ralli MM-sarjas oli põhjus, miks teist korda järjest tšempioniks kroonitud Kalle Rovanperä jäi Soome aasta sportlase valimisel kõigest kolmandaks. Keda tal nii väga võita tuli, et tiitel kätte saada, küsis meie põhjanaabrite ajakirjandus.