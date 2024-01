VIDEO | Norra mäesuusaäss kukkus rängalt ja viidi haiglasse

Norra ajaleht VG kirjutab, et Kilde oli haiglasse viimisel teadvusel.

„Olen rääkinud ühe meditsiinitöötajaga, kes on rääkinud Aleksanderiga. Ta on teadvusel ja tema peaga on kõik korras,“ ütles VG-le Viaplay ekspert Kjetil Jansrud.