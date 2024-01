VIDEO | Kolmekordne maailmameister elas üle karmi kukkumise ja viidi helikopteriga haiglasse

Hiljem tuvastati Pinturault’l vasaku põlve ristatisideme rebend ja sellega on prantslase hooaeg ka lõppenud.

Pinturault’ näol on tegemist kolmekordse maailmameistriga ning kokku on ta MM-idelt võitnud kaheksa medalit. Sotši olümpial võitis ta suurslaalomis pronksi ja Alpi kahevõistluses hõbeda. Pronksise autasu sai prantslane kaela ka Pyeongchangi mängude suurslaalomis. Kolm aastat tagasi krooniti Pinturault MK-sarja üldvõitjaks. Etapivõite on tal suisa 34 ja poodiumikohti 77.