M-Spordi sõitja kaitses palju kriitikat saanud uut punktisüsteemi

Viimaseks võistluspäevaks on välja töötatud eraldi punktisüsteem, mille alusel teenib finaalpäeva parim 7 punkti, teine koht 6, kolmas 5 jne. Lisaks jäeti alles punktikatse ehk pühapäeval on võimalik ühel sõitjal maksimaalselt teenida 12 silma. Ralli võitjaks kuulutatakse sõitja, kes pühapäeva lõpuks oli esikohal. Uus süsteem aga enam ei taga, et reaalne võitja ka enim punkte kogub.

„Ma arvan, et MM on uue punktisüsteemiga huvitavam. MM-i tiitlilahingu mõttes võib see põnev olla. Kindel on see, et erinevaid strateegiaid on veelgi,“ sõnas Fourmaux Prantsusmaa väljaandele rallye-sport.fr.