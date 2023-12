Tänak, Lappi ja Latvala kritiseerisid uut punktisüsteemi: fännidel on nüüd keerulisem rallit jälgida

Kui varasamalt teenis võitja 25, teine koht 18, kolmas 15 punkti ning teised esikümne sõitjad vastavalt 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1 silma, siis edaspidi jaotuvad punktid järgmiselt: 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1. Selline seis lüüakse lukku laupäeva õhtul. Punktid kindlustab sõitja aga siis, kui ta ka pühapäeval finišisse jõuab.

Viimaseks võistluspäevaks on välja töötatud eraldi punktisüsteem, mille alusel teenib finaalpäeva parim 7 punkti, teine koht 6, kolmas 5 jne. Lisaks jäeti alles punktikatse ehk pühapäeval on võimalik ühel sõitjal maksimaalselt teenida 12 silma. Ralli võitjaks kuulutatakse sõitja, kes pühapäeva lõpuks oli esikohal. Uus süsteem aga enam ei taga, et reaalne võitja ka enim punkte kogub.

Hyundai meeskonda naasnud Tänak sõnas Soome rahvusringhäälingule Yle, et uus punktisüsteem rallimaailma probleeme ei lahenda. „Punktid ei muuda fakti, et meil on liiga palju poolikuid hooaega tegevaid sõitjaid ning liiga vähe autotootjaid. Ega ka seda, et teletulu on loodetust väiksem,“ rääkis Tänak põhjanaabrite meediale. „Vajame midagi suuremat kui punktisüsteemi muutmist.“

Tänak lisas, et ei mõista ideed sellisel kujul välja töötatud punktisüsteemi taga. Ta pakkus ühe variandina välja, et pühapäeval võinuks lihtsalt lisapunkte jagada. „Tavalisele vaatajale on nüüd keerulisem rallit jälgida. Ajalugu on näidanud, et keerukad asjad pole fännide jaoks kunagi toiminud,“ sõnas eestlane.

Teine Hyundai sõitja Esapekka Lappi tõi välja veel ühe punktisüsteemi murekoha. „Põhimõtteliselt võib ainult pühapäeval sõita. Stardid esimesena, oled pühapäeval kiireim, võidad punktikatse ja ongi 12 punkti käes. Seda nii, et sõitsid ainult viimasel päeval,“ märkis soomlane.

Toyota oli uue süsteemi vastu

Toyota rallitiimi pealik Jari-Matti Latvala tunnistas otse, et nemad olid uue punktisüsteemi vastu. „Rallisõitja läbib laupäeva rahulikult ning säästab pühapäevaks rehve. Kui oled pühapäeva ja punktikatse parim, saad ikkagi korraliku summa punkte,“ jagas Latvala ühist arvamust Lappiga.