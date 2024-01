Vanagas ja Sikk sõitsid Dakari rallil välja üheksanda koha

„Kuigi alustasime 24. positsioonilt ja nagu ikka, tuli ka tolmuga leppida, saime viimasel kahel kolmandikul head tempot hoida. Oleme edestanud päris paljusid rivaale ja paistab, et homme (teisipäeval) on meil päris hea stardipositsioon,“ rõõmustas Vanagas pärast etappi delfi.lt -ga rääkides.

„Auto on tehnikutele üle antud ja mis peamine, masin on praktiliselt terve. Võsast läbi sõites sai kannatada ainult esivõre, aga see on ainult kosmeetiline viga,“ lisas Vanagas.

Üldliider on Saudi Araabia rallimees Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing). Carlos Sainz (Audi) kaotab talle kokkuvõttes 29 sekundiga. Al-Attiyah on Ekströmi ja Moraesi järel viies (+10.09). Vanagas ja Sikk tõusis tänasega 15. kohale (+38.25).

„See oli raske ja kaalutletud otsus. Kaks esimest katset ja mehaanikutel laagris saadud tagasiside näitasid, et mingid detailid ei püsi sellel autol koos ja oleks ohtlik sellega rasketes oludes võidu sõita. Positiivse poole pealt saame öelda, et kiiruse ja juhitavuse poolest on tegu väga hea autoga, millega on võimalik sõita kiiresti ja kõrgetele kohtadele. Esimesel katsel, kui vaatasime oma aegasid, olime ka ise üllatunud, sest me ei sõitnud üle oma võimete,“ sõnas Männama.