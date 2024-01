VIDEO | Bulls kaotas NBA-s, Drell ei osalenud

Reedel, kui Bulls kohtub Charlotte`iga, peaks nende eest platsil tagasi olema ka jalavigastusest taastuv Zach LaVine. Bullsi peatreener Billy Donovan ütles eile, et LaVine on kaks päeva treeninud koos Windy City Bullsiga ning tagasiside on olnud positiivne. LaVine, kes on tänavu visanud keskmiselt 21 punkti mängu kohta, esindas Bullsi viimati 28. novembril.