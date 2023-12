Kalle Rovanperä sattus Soomes politsei uurimise alla: pole mingit alust minu põhiõiguste piiramiseks

23-aastase Rovanperä üheks toetajaks on Unibet. Kõnealust firmat on Rovanperä stabiilselt sotsiaalmeedias reklaaminud ning ta ka võistleb MM-sarjas Unibeti kirjadega.

Soomes on aga kihlveoportaalide reklaamisega seotud väga ranged seadused. Soome loteriiseadus määratleb, et riiklik Veikkaus on ainus ettevõte, mis võib riigis hasartmänge ja kihlvedusid turustada ja pakkuda. Välismaiste kihlveofirmade reklaamimine on Soomes keelatud.

Ilta-Sanomati teatel sattus Rovanperä oma koostöö tõttu kohaliku politsei huviorbiiti. Politsei kahtlustab Rovanperä kohalike seaduste rikkumises ning nõudis septembris soomlaselt ka selgitusi. Võimude hinnangul on Rovanperä reklaaminud soomlastele välismaist hasartmängufirmat, sest tema osad Unibetiga seotud sotsiaalmeedia postitused on soome keeles.

„Tasub märkida, et ka ingliskeelset sisu võib tõlgendada soomlastele suunatud reklaamina, sest inglise keel on laialt tuntud ning ka Soomes kasutuses,“ on kohaliku politsei nägemus olukorrast.

Rovanperä jagas politseile selgitusi 23. oktoobril. Ilta-Sanomat vahendas maailmameistri seisukohta.

„Toon välja, et ma ei ela Soomes, vaid Monacos ning olen rahvusvaheliselt tuntud rallisõitja. Nagu politsei kindlasti ka teab, siis ma sündisin Soomes ja räägin seda emakeelena,“ sõnas Rovanperä. „Enamik minu sisust Instagramis on inglise keeles, aga vahel räägin seal ka soome keeles, sest see on minu jaoks loomulikum.“

Rovanperä lisas, et ka soomekeelsed postitused tõlgitakse inglise keelde. „Minu jaoks on ebaselge, miks ma Soome kodanikuna välismaal elades pean piirama oma õigust rääkida emakeeles,“ lisas Rovanperä. „Politsei paistab arvavat, et Soomes sündinud sportlane ei tohi välismaiste hasartfirmadega koostööd teha ning peab vastasel juhul vältima nii emakeelt kui inglise keelt, ehkki ta töötab välismaal. Seadustes pole mingit alust minu põhiõiguste nii laialdaseks piiramiseks.“