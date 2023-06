Soome politsei tegi jäähoki MM-il Läti koondise vastu esitatud kriminaalkaebuse osas otsuse

Soome meedia vahendas Tamperes lõppenud MM-i järel, et ajaloolise pronksmedali võitnud Läti koondise särkidel oli MM-turniiri ajal Eesti kihlveofirma OlyBeti reklaam. Soome loteriiseadus määratleb, et riilklik Veikkaus on ainus ettevõte, mis võib riigis hasartmänge ja kihlvedusid turustada ja pakkuda. Välismaiste kihlveofirmade reklaamimine on Soomes keelatud. Nii otsustas keegi kohalikule politseile kaebuse esitada.