Medalilootus Peeter Olesk: Venemaa sportlasi tulejoonel pole, ei kujuta ette, kuidas nad olümpiale võiksid pääseda

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) andis eelmisel nädalal teada, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlastel võistelda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel.

Venelased ja valgevenelased osaleksid olümpial neutraalsete sportlastena. See tähendab, et nad ei tohi kasutada oma riigi sümboleid ja hümni nende auks ei mängita. Olümpiale saavad kvalifitseeruda üksnes individuaalsportlased, agressorriikide võistkondi olümpiale ei lubata.

Hetkel on siiski keeruline näha, et mõni Venemaa või Valgevene sportlane võiks olümpial Oleskiga konkureerida.

„Ma usun, et sellist otsust ma kindlasti iseseisvalt vastu ei võta. Vaatame, mida EOK (Eesti olümpiakomitee) ja teised teevad ning siis saame edasi vaadata,“ ei soovinud Eesti laskur spekuleerima hakata.

Ettevalmistus olümpiaks algab tuleval aastal

„Hetkel on olnud kerge puhkepaus ja olen keskendunud muudele asjadele, aga aasta alguses hakkan jälle hoogu koguma. Jaanuarikuus tulevad esimesed Eesti-sisesed võistlused ja märtsis või isegi veebruari alguses hakkan kindlasti MK-sarjas võistlema,“ avas Olesk oma plaane.

„Eks laskmises tuleb ikka ka enne olümpiat kergelt vormi ajastada, sest pidevalt ei saa ju parimas löögihoos olla. Kõige suurem proovikivi enne olümpiat on ilmselt maikuus toimuv EM. Ma usun, et see näitab valmisoleku ära,“ lisas ta.