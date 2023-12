Hotellis pauku teinud Norra laskesuusatäht sai karmi karistuse

Norra koondise spordidirektor Per Arne Botnan selgitas, et kuna Norra koondise hotell on staadionile väga lähedal, anti sportlastele võistlusnumber ja laskemoon kätte hotellis, mitte staadionialal, nagu tavaliselt. Botnan lisas, et pärast Lägreidi eksimust jõuti kiirelt järeldusele, et edaspidi tehakse kõik vajalikud protseduurid staadionil, mitte hotellis.