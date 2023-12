Võlasaaga lõpp: Nõmme Kalju endine juhendaja sai kätte kogusumma ning klubi on üleminekukeelust prii

FIFA otsustas 23. mail, et Kalju peab möödunud hooajal klubi juhendanud Eddie Cardosole ennetähtaegselt lepingu lõpetamise eest tasuma kompensatsiooni, mis ulatub ligi 36 000 euroni. Raha mitte tasumise korral 45 päeva jooksul ähvardas kahekordset Eesti meisterklubi uute mängijate registreerimise keeld, kuni summa on täies osas tasutud.

Töö asjus Tšehhis viibiv Kalju president Kuno Tehva ja Cardoso advokaat Duarte Costa kinnitasid Soccernet.ee-le, et endise juhendaja arvele on laekunud kogusumma. See tähendab, et Kalju on rahvusvahelisest üleminekukeelust vaba, mistap võivad nad taas piiri tagant uusi mängijaid endale meelitada.