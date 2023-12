Nõmme Kaljut ähvardab Premium liigast väljaviskamine. „Kui klubi ei klaari võlgu, siis litsentsi ei väljastata“

FIFA otsustas 23. mail, et Kalju peab möödunud hooajal klubi juhendanud Eddie Cardosole ennetähtaegselt lepingu lõpetamise eest tasuma kompensatsiooni, mis ulatub ligi 36 000 euroni. Raha mitte tasumise korral 45 päeva jooksul ähvardas kahekordset Eesti meisterklubi uute mängijate registreerimise keeld, kuni summa on täies osas tasutud.

Summa on jätkuvalt tasumata ning kartus sai teoks. FIFA kehtestas Kaljule kolme üleminekuakna pikkuse mängijate registreerimise keelu, mis lõppeb hetkel, mil võlg on tasutud.

Klubi president Kuno Tehva rääkis Soccernetile, et muretsemiseks pole põhjust. „Teadsime, et kõik asjad viivad sellise otsuseni. Meil on vaja veel väike makse ära teha, umbes pool on tasutud. Kuna meie üleminekuaken avaneb jaanuaris, siis proovime detsembri jooksul selle ülekande ära teha,“ kommenteeris ta olukorda.